La crisi del commercio: "Turismo decisivo per invertire la rotta. Ma serve strategia"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un primo incontro pubblico con i commercianti alla luce della situazione che vive la città. È questo il motivo primario che ha spinto il Pd di Pistoia ad organizzare una serata di confronto aperta agli esercenti del centro storico e alle associazioni di categoria. "Un punto di partenza per l’apertura di confronto, per una stagione di progettazione e condivisione – ha spiegato il capogruppo dem Matteo Giusti –. Ascoltare, trasformare le critiche in idee e proposte con azioni concrete per il benessere di tutto il centro storico perlache sta portando la città ad un silenzioso e grigio declino". Invito accolto da Confe Cna, che hanno esposto le loro prospettive, mentre Confesercenti, ha fatto pervenire un documento con un loro piano di rilancio. La sala della Fondazione Tronci si è gremita di commercianti e ...