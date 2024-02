La complicità di Meloni non paga Il falco Rutte a capo della Nato

Sull’Eni a Gaza il silenzio complice del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Sono soddisfattacentralità del ruolo che l’Italia sta tornando ad acquisire all’estero, banalmente perché quella centralità diventa anche un ritorno per le nostre famiglie e per le nostre imprese. La chiamiamo politica estera ma è anche politica interna”. Parole pronunciate una settimana fa al Tg5 dalla premier Giorgia, gonfiando il petto convinta di essere sulla strada giusta, ma che oggi sembrano essere state smentite dai suoi stessi alleati internazionali che si sono detti pronti a sostenere Mark(nella foto) come erede di Jens Stoltenberg alla guida. Come successore Stoltenberg alla guidaBiden avrebbe deciso di puntare sul primo ministro dell’Olanda MarkCome riporta Politico, citando fonti interne ...