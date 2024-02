La compagnia aerea la licenzia a Roma | hostess distrugge il duty free all’aeroporto di Fiumicino

Boeing 737 Max, Ed Clark licenziato dopo incidente Alaska Airlines

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le sono bastati pochi minuti per rompere numerose bottiglie di alcolici e per aggredire una dipendente: nello scalo Leonardo da Vinci, in breve tempo, sono intervenuti gli agenti.

Dal Portogallo a Pisa: giornalisti e influencer in tour: Una grande soddisfazione per il Royal Victoria Hotel di Pisa che è stato una tappa fondamentale nel recente tour promozionale della Toscana, un'iniziativa organizzata in collaborazione con Toscana ... pisatoday

Flydubai incassa utili da record nel 2023: è il migliore anno di sempre della compagnia: La compagnia aerea ha registrato 3 miliardi di dollari di ricavi consolidati, con 572 milioni di dollari di utile annuale. Le attività di cassa finali, compresi i pagamenti anticipati per i futuri ... travelquotidiano

Le vie del cielo possono rivelarsi più tortuose di quelle per terra e per mare: Si è appreso negli ultimi giorni che il via libera da parte della UE alla compagnia aerea tedesca Lufthansa perché possa convolare a giuste () nozze con Ita, potrà arrivare non prima di giugno. Ita è ... ildenaro