La commedia dark del “Malloppo“

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due ladri inesperti decidono di svaligiare la banca accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre di uno di loro, appena deceduta. Tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose e assurde tipiche dell’umorismo nero britannico. Comincia così “Il“, uno degli esempi più famosi e divertenti della black comedy inglese, in cui con ironia e cinismo si attaccano i capisaldi della società borghese: forze dell’ordine, matrimonio e culto della morte. Il capolavoro di Joe Orton sarà in scena al teatro Manzoni di Monza domani e sabato alle 21 e domenica alle 16. Regia di Francesco Saponaro, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro (nella foto); scene di Luigi Ferrigno. Biglietti, da 17 a 30 euro. Il testo, scritto negli ...