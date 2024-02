La città piange Ancillotti. Professore amato da tutti. Disegnò ville e chiese

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La sua vena artistica era un dono di famiglia che mise in pratica in ogni ambito della sua intensa e lunga vita. Come docente all’Accademia di belle arti di Carrara, come architetto e disegnatore in viaggio per il mondo, come trascinatore di amici e parenti che coinvolgeva nelle sue mille avventure. Una vitalità innata, quella di Emanuele, perManù (nella foto), che mancherà a unaintera. Residente alla Traversagna, aveva 87 anni ma solo da poco aveva cominciato ad avere qualche acciacco di troppo. Basti pensare che un lustro fa, quando di primavere ne aveva già 82, con gli amici visitò la Corsica in sella allo scooter, frutto del suo amore per il mare e le barche a vela, oltre alle auto sportive. Figlio di un ex maestro delle elementari, aveva insegnato per 20 anni all’accademia di Carrara. Poi lavorò con ...