La ‘città delle biciclette’ a due passi da Roma | un paradiso per ciclisti e amanti della natura

Asti, la flotta Vaimoo delle nuove e-bike è arrivata in città

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non solo, la città eterna è circondata da posti unici e ricchi di storia e cultura. Oggi vogliamo parlarvicittàbiciclette che si trova a pochidalla Capitale. Da molti conosciuta come la Perla del Mar Tirreno, da qualche anno, però, si è evoluta e rientra in un sistema di percorsi turistici più all’avanguardiaprovinciana. Dov’è la cittàbiciclette a pochida? La cittàbiciclette si trova a pochida, precisamente a Santa Marinella. La località del litorale laziale non solo presenta un lungomare con l’acqua cristallina ma è caratterizzata anche da percorsi utili ad esplorare le bellezze ...