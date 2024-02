La centenaria in bolletta Quota sanitaria alle stelle e risparmi in banca bloccati

Energia rinnovabile condivisa, per tutti. L'esempio della cooperativa WeForGreen

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Curarsi ha un costo salato per Eugenia Leonova, classe 1924. A 99 anni suonati la "nonnina" russa che vive a Castelfranco Piandiscò con figlia, nipote e marito, in un mese si è vista lievitare l’importo annuo dell’iscrizione facoltativa al sistema sanitario regionale. Da 387,34 euro la cifra è schizzata a 1612,66. È l’effetto della legge (213 del 39 dicembre 2023) contenuta nella Finanziaria varata dal parlamento tre mesi fa. Eugenia è arrivata in Italia nel 2015, dopo un rocambolesco viaggio per le sue condizioni di salute, partito da Tula, città natale, e terminato nel paese valdarnese dove l’anziana è accudita dai familiari. A sollevare il caso è Carlo Gragnoli (nella foto), marito di Olga, nipote della nonnina russa, ormai inferma e bloccata a letto per complicanze cardiache. "Eugenia è arrivata qui nel 2015 perchè non poteva più vivere da sola. Ha un permesso di soggiorno ...