La candela di Schlein | lo stupore di Delmastro | il pesce di Salvini Queste le avete viste?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si dice che ormai siamo in una campagna elettorale permanente, ma in alcuni momenti è più campagna elettorale di altri. Nelle ultime settimane, infatti, il voto per rinnovare il consiglio regionale della Sardegna così come il presidente ha portato nell’isola politici di tutti gli schieramenti, che, quando soli quando insieme, hanno calcato le strade di una delle regioni meno popolate d’Italia per portare sostegno ai loro candidati. Ma non solo, chiaramente. Come sempre commemorazioni, ricordi, convegni, hanno popolato l’agenda di parlamentarie esponenti di governo. La segretaria del Pdè stata intercettata in Campidoglio per la fiaccolata dedicata a Alexei Navalny, mentre un sorridente e concitato AndreaDelle Vedove, sottosegretario alla Giustzia, ha celebrato i 25 anni del Gruppo operativo mobile, e ancora Giorgia Meloni nel salotto ...