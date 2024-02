Kvaratskhelia protesta con Calzona | il motivo e la reazione di ADL

Protesta Kvaratskhelia per il cambio, Calzona non l'ha presa bene: possibile multa e panchina

Protesta Kvaratskhelia per il cambio, Calzona non l'ha presa bene: possibile multa e panchina: Napoli-Barcellona come Genoa-Napoli: Khvicha Kvaratskhelia ci è ricascato. Non è stato così plateale questa volta, non come quando a inizio campionato disse a distanza “Ma cosa hai fatto” a Rudi Garci ... msn

Cambio Kvara, Calzona non l’ha presa bene: possibile multa da parte del Napoli: Calzona non ha preso bene il gesto di Kvaratskhelia, che potrebbe partire dalla panchina contro il Cagliari: il Napoli pensa alla multa ... gonfialarete

Genoa, Sabelli: "Kvaratskhelia ti punta dieci volte e ti fa male": Stefano Sabelli ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano 'Il Secolo XIX' focalizzandosi sul duello con Khvicha Kvaratskhelia. areanapoli