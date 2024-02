Kvaratskhelia preferì il Napoli ad altri club | il padre | “Ecco il vero motivo”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ildi Khvichaha rivelato le ragioni dietro la scelta del figlio di unirsi agli azzurri anziché optare per altre offerte. In un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Il Mattino, ildiha svelato i motivi che hanno spinto la giovane stella del calcio a preferire ilagliinteressati alle sue prestazioni. “Su Khvicha c’erano tanti. Non tutti, però, hanno avuto la costanza delche seguiva il calciatore da anni. Inoltre, è stata decisiva la volontà dello stesso calciatore”, ha dichiarato il. Il talento diè evidente nonostante la sua recente prestazione meno brillante nella partita contro ...