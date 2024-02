Kolyvanov e quel gol al Verona: "Iniziò così la mia favola rossoblù"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Pronto Igor, dove sei?". "Sono in Turchia". "Cosa ci fai in Turchia?". "Sono in ritiro con...". E qui l’ex funambolo del Bologna di Ulivieri e Mazzone spara una sequenza cacofonica improbabile come il Bologna di Pippo Inzaghi: "Tekstilšcik!". Che in libera traduzione è: la squadra degli operai tessili. Il Tekstilšcik milita nella serie C russa e a maggio Igorfesteggerà i due anni di panchina alla guida del club di Ivanovo, città di 430 mila abitanti che sorge a trecento chilometri a est di Mosca. Che ci azzeccacon Bologna-? Semplice: il suo primo gol inlo Zar di Mosca lo segnò proprio al, quasi trent’anni fa, il 15 settembre 1996 al Bentegodi, alla seconda giornata di campionato, nel Bologna di Gazzoni che si era appena riaffacciato in serie A. ...