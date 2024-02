Kiev: abbiamo distrutto una stazione di Starlink (della SpaceX di Elon Musk) usata dai russi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – In una podelle truppe russe in Ucraina, vicino al fronte, c’era unadi comunicazione satellitaredi). Le forze d’assalto disono intervenute e l’hanno distrutta. A dare la notizia è il Kyiv Post, che cita proprio le forze d'assalto ucraine. I militari hanno postato su Telegram il filmato di un drone vicino al terminale e l'esplosione che lo ha. Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui Gli operatori dei droni da ricognizione71ma brigata hanno detto di aver identificato il modem che sospettavano potesse essere stato "rubato o introdotto di nascosto”: “Inon hanno più ...