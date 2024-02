Karin Ann e Benny Benassi in una versione di “she” tutta da ballare

Karin Ann, il singolo è She con la complicità di Benny Benassi: il video

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Ann, 21 anni, slovacca, la nuova protagonista alt-pop della Gen Z, attivista, portavoce della comunità LGBTQIA+ che vanta già oltre 11 milioni di stream, presenta una nuovadel suo ultimo singolo “she“ remixata dall’icona della dance in Italia, mito radiofonico e DJ da club di grande successo,. In uscita il 23 Febbraio “she” vede la collaborazione traAnn, una delle cantanti più amate dalla nuova generazione, e, producer e dj conosciuto in tutto il mondo e capace di intercettare e anticipare le tendenze. Così il brano “she” viaggio immersivo e accattivante nella bellezza, nella fuga e nella beatitudine si trasforma in un manifesto della musica dance.Sin dal primo ...