Kanye West | perché il concerto a Milano ha sollevato polemiche?

Perché Kanye West è a San Siro per Inter-Atletico Madrid? Dai cori della Curva Nord al mini-tour italiano

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è stato il protagonista di unatipico tenutosi all’interno del Forum diche ha suscitato più di una polemica. Ad esimere evidenziato, in particolare, è il rapporto completamente sbilanciato tra l’offerta e il prezzo richiesto per partecipare all’evento.STILL RUNNING LIKE 20s pic.twitter.com/qNTLmi9xXh — Ye (@ye world ) February 22, 2024 Il costo per partecipare a questo, infatti, si è aggirato tra i 115 e i 2007 euro Una cifra evidentemente alta ma che, a fronte di una performance particolarmente indimenticabile, poteva anche essere compresa. Peccato, però, che questa non c’è stata. Sul palco, infatti,non si è esibito dal vivo ma ha lasciato ascoltare Vultures 1, il primo ...