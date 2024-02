Kaka rischia durante partita benefica | intervento killer da parte dello streamer IShowSpeed VIDEO

Chiesa: "Juve, compagni vicini durante l'infortunio. Kaká il mio idolo"

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Hato grosso Ricardonellavalevole per l’edizione 2024 di “Match For Hope”, che vedeva coinvolti anche altri calciatori del calibro di Eden Hazard, Roberto Carlos, Didier Drogba, Claude Makelele, Tim Cahill e David Villa. L’ex calciatore brasiliano – nella sfida giocata in Qatar – ha subito un pericolosoda dietro da, sanzionato poi con un cartellino giallo. Incredulo l’ex di Real Madrid e Milan, che per fortuna si è rialzato senza conseguenze. Le tacle d'sur… C'est un taré ! pic.twitter.com/L0xdW9eWzV — Instant Foot (@lnstantFoot) February 23, 2024 SportFace.