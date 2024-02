Juventus unica italiana fra i 100 club sportivi che valgono di più al mondo

Inter-Juventus è da sempre la partita più attesa della stagione in Italia ma quando in palio c’è probabilmente più di mezzo Scudetto lo è ancora di più. L’1-0 ... (inter-news)

Roma-Inter in campo oggi alle 18 per la ventiquattresima giornata di Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, un solo dubbio di formazione per Simone ... (inter-news)

Juventus, i precedenti delle sfide con il Frosinone: la nota: Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima partita di campionato con il Frosinone. juvenews.eu

Juve, le due probabili formazioni per il Frosinone: i moduli e i ballottaggi: Allegri in settimana ha provato difesa a quattro e tridente: ecco come potrebbe scendere in campo con il vecchio e il nuovo abito ... tuttosport

CF - Spesa netta sul mercato dal 2019 ad oggi: Inter in equilibrio, Milan e Juve a -200 milioni. Il report del CIES: "è interessante notare come tre delle quattro big che hanno vinto il campionato nelle ultime stagioni – Juventus, Milan e Napoli – siano davanti a tutti (in termini di saldo negativo per spesa netta), ... fcinternews