Juventus | tornano Soulé | Barrenechea e Kaio Jorge ma il loro futuro è un rebus

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Domenica alle 12.30 andrà in scena la sfida trae Frosinone, suggestiva per gli incroci di mercato che quest'estate hanno...

La Juventus domani sarà impegnata al Via del Mare di Lecce nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri... (calciomercato)

Juventus, Allegri sta per recuperare un senatore: col Napoli ci sarà: Alex Sandro verso il recupero in casa Juventus. Il difensore brasiliano questa mattina, a due giorni dal match contro il Frosinone valido per la 26esima giornata di Serie A, s'è parzialmente allenato ... tuttonapoli

Le stelline bianconere in prestito sono i punti di forza del Frosinone che domenica arriva allo Stadium. Cosa sarà di loro in estate: Le stelline bianconere in prestito sono i punti di forza del Frosinone che domenica arriva allo Stadium. Cosa sarà di loro in estate gazzetta

Juventus, Alex Sandro parzialmente in gruppo: quando torna e cosa filtra dall'allenamento: Alex Sandro sta tornando. Il terzino brasiliano si era fermato nell'allenamento ... ma domani - alla vigilia della sfida - dovrebbe rientrare pienamente in gruppo. Senza di lui, la Juventus potrebbe ... ilbianconero