Juventus | l’Arsenal piomba su Yildiz | spunta la valutazione|Mercato

Juventus, l'Arsenal piomba su Yildiz: spunta la valutazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 2024-02-23 15:06:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Kenanè una della grande rivelazioni di questo campionato. L’attaccante classe 2005 dellaha stupito Massimiliano Allegri che lo ha inserito all’interno delle rotazioni della prima squadra, preferendolo nell’ultimo periodo a Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dal media turco Aksam, dopo le voci di un interesse da parte del Liverpool e del Borussia Dortmund, sul gioiellino bianconero èto anche. A Londra sono affascinati dal suo talento e ritengono che in Premier League possa esaltarsi ulteriormente. Per questo sarebbero pronti a mettere sul piatto 34 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, per portarlo all’Emirates in estate.ha totalizzato finora ...