Juventus, l'Arsenal piomba su Yildiz: spunta la valutazione

Il talento classe 2005 della Juventus Kenan Yildiz è finito nel mirino dell'Arsenal: pronta ricca offerta per portarlo in Premier League (itasportpress)

Pierluigi Pardo paragona il duello tra Inter e Juventus a quello tra Manchester City e Arsenal dello scorso anno in Premier League. PARAGONE ? Pierluigi Pardo ... (inter-news)

Pierluigi Pardo paragona il duello tra Inter e Juventus a quello tra Manchester City e Arsenal dello scorso anno in Premier League. PARAGONE ? Pierluigi Pardo ... (inter-news)

Vlahovic e Rabiot, due tasselli tecnici per fare il salto di qualità: Servono i guizzi di Vlahovic e Rabiot per posizionare i tasselli tecnici adeguati e fare il salto di qualità. Ecco perché la Juventus di Allegri punterà ancora su loro due contro il Frosinone. tuttojuve

Yildiz, i tifosi Juve tremano: “È la priorità mercato di due top club”: La stella ha stregato anche le big in giro per l'Europa, che potrebbero bussare alla porta dei bianconeri: cosa scrivono in Turchia ... tuttosport

Yildiz Juve, irrompe un club inglese: offerta da 40 milioni i bianconeri: La Juve deve stare attenta ai tanti club che sono interessati a Kenan Yildiz. L’Arsenal sarebbe pronto ad offrire 40 milioni Kenan Yildiz sembra essere al centro dell’interesse di diversi club europei ... juventusnews24