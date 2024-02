Juventus-Frosinone domenica 25 febbraio 2024 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Juventus, prove di 4-3-3 ma col Frosinone non si cambia

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nel mezzogiornole la Juve è la grande osservata, si potrebbe anche definirla malata, della 26° giornata. I bianconeri non sanno più vincere e dopo avere regalato punti a Empoli e Udinese non sono andati oltre il 2-2 sul campo del Verona, altra squadra che corre per la salvezza, trovandosi due volte in svantaggio e InfoBetting: Scommesse Sportive e