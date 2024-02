Juventus-Frosinone | Di Francesco | “Servirà aggressività e cinismo”

QUI FROSINONE - Di Francesco: "Con la Juve dovremo essere cinici"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Maggiore concretezza sotto porta e più attenzione in difesa. Chiede questo Eusebio Di, tecnico del, ai suoi calciatori, indicando la strada per cercare un risultato positivo domenica alle 12.30 contro la Juve e spezzare la serie negativa di tre sconfitte di fila. Malgrado il momento difficile l’allenatore non ha perso la fiducia: “Contro la Roma abbiamo disputato un grande primo tempo – ha affermato nella conferenza dell’anti vigilia -. Quando si gioca contro avversari di alto-medio livello non si può pensare di dominare per 70?-80?. La differenza però sta nel capitalizzare o meno le occasioni create”. “E comunque dobbiamo migliorare la fase difensiva, ritrovare quell’che con la Roma è mancata in alcuni episodi – ha proseguito Di-. Non so se a Torino basterà ripetere la ...