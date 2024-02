Juan Jesus bloccato dall’antidoping | il difensore scherza sui social FOTO

Napoli-Fiorentina, le pagelle: Juan Jesus perfetto, Lobotka dirige

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Episodio curioso al termine di Napoli-Barcellona, protagonista: ilbrasiliano cisul suo profiloIl Napoli ha affrontato ieri il Barcellona, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Maradona è andata in scena una partita molto tattica, quasi bloccata. Solo nel secondo tempo la prima rete, a segnarla Robert Lewandowski. Rete che però ha scosso il Napoli. Infatti del nuovo Napoli di Calzona c’è da sottolineare la buona reazione degli azzurri dopo la rete del vantaggio dei blaugrana. A pareggiare i conti ci ha pensato poi Victor Osimhen, di ritorno dalla Coppa d’Africa. La rete ha di fatto rimandato il discorso qualificazione al ritorno. Spetterà a Calzona cambiare le carte in tavola durante questi venti giorni di distanza. Importante passare ...

