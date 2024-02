John Keats | gli ultimi mesi del poeta il cui nome fu scritto nell’acqua

Bright Star: John Keats, Fanny Brawne e la storia vera dietro il film

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella quiete del Cimitero Monumentale Acattolico di Roma, oasi verde nel cuore del quartiere Testaccio, riposano diverse figure di spicco: Andrea Camilleri, Antonio Gramsci, Carlo Emilio Gadda, Giorgio Napolitano e molti altri. Tra loro, anche. Nato a Londra nel 1795, fu una delle figure cardine del Romanticismo, nonché uno dei principali esponenti della seconda generazione romantica inglese, al fianco di Lord Byron e Percy Bysshe Shelley. Tre giovani accomunati dal talento, da una stima reciproca, da un legame di sincera amicizia e, purtroppo, da una prematura scomparsa. Dopo un’infanzia costellata di lutti e una fallimentare esperienza come apprendista presso un noto chirurgo,s’immerse negli studi umanistici. Si avvicinò ai classici, come le opere di Omero, nella traduzione di George Chapman, o quelle di Torquato ...

Bright Star | John Keats, Fanny Brawne e la storia d’amore raccontata da Jane Campion: Bright Star: John Keats, Fanny Brawne e la storia vera dietro il film diretto da Jane Campion, ispirato al caretggio tra i due e lla biografia del poeta scritta da Andrew MotionROMA – Londra, 1818: in ... msn

Lord Byron, il prototipo del poeta-eroe romantico: Ad aprile cade il duecentenario della morte dello scrittore. Lo racconta in un saggio Fabrizio Pagni: le opere, i canti e l'amore per l’Italia e per la vita di cui apprezzava l’essenza e le emozioni ... msn

Julio Cortázar: parole in libertà e la libertà della parola: Dal 1946 comincia a lavorare a un vasto studio su John Keats, che rielabora appena sbarcato a Parigi, ma che uscirà postumo per Fazi editore, dal titolo: A passeggio con John Keats. In un excursus ... maremosso.lafeltrinelli