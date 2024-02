John Cena, la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare in Barbie: "Temevano per la mia carriera"

John Cena, la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare in Barbie: "Temevano per la mia carriera" (Di venerdì 23 febbraio 2024) L'attore John Cena, durante una nuova intervista, ha svelato che la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare nel film Barbie. John Cena ha svelato che la sua agenzia gli aveva consigliato di non recitare nel film Barbie per paura delle possibili ripercussioni sulla sua carriera. L'attore e star del wrestling, mentre era ospite del The Howard Stern Show, ha infatti ricordato come è stato coinvolto nella realizzazione del progetto diretto da Greta Gerwig. Il retrosCena Parlando di Barbie, John Cena ha raccontato: "L'agenzia fa quello che sa fare, ... Leggi tutta la notizia su movieplayer (Di venerdì 23 febbraio 2024) L'attore, durante una nuova intervista, ha svelato che la suaglidi nonnel filmha svelato che la suaglidi nonnel filmper paura delle possibili ripercussioni sulla sua. L'attore e star del wrestling, mentre era ospite del The Howard Stern Show, ha infatti ricordato come è stato coinvolto nella realizzazione del progetto diretto da Greta Gerwig. Il retrosParlando diha raccontato: "L'fa quello che sa fare, ...

