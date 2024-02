Joao Fonseca | l’astro nascente del tennis | perché in Brasile già viene paragonato a Sinner

Tennis: chi è Joao Fonseca, il primo 2006 a vincere un match ATP • TAG24

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il club è di quelli d’élite. A 17 anni nel lontano 1998 vinse il suo primo incontro Atp un certo Roger Federer. E anche Jannik, il 5 febbraio 2019, alla stessa età conquistò la sua prima vittoria tra i “grandi”. La nuova data da ricordare è mercoledì 21 febbraio: il 17enne brasilianoha vinto la sua prima partita a livello Atp nel torneo di casa, a Rio de Janeiro. Rifilando un chiaro 6-0 6-4 al francese Arthur Fils è diventato il primo classe 2006 a vantare una vittoria nel circuito professionistico. Basterebbe questo per strappare i titoli di giornale, masi è anche ripetuto: nella notte ha battuto anche il cileno Christian Garin con un doppio 6-4, conquistando un posto ai quarti. In, orfani di un vero talento dai tempi di Guga Kuerten, sono già in estate: è nata ...