Jesina / L'ex Sindaco Bacci scrive al presidente Chiariotti: "dica se vuol veramente passare la mano"

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024)chiede la ‘due diligence’, in pratica l’approfondimento della situazione contabile e patrimoniale per poi eventualmente negoziare l’eventuale acquisizione. Ora si attende la risposta diJESI, 23 febbraio 2024 – Chiamato in causa da Gianfranco Amici nei giorni scorsi (rileggi qui…)Massimodopo alcune verifiche si è prontamente mosso e come primo atto ha scritto alGiancarlo: “Se davvero esiste la Sua disponibilità a “la” consenta una “due diligence” sullaCalcio srl che permetta, a chi fosse interessato a subentrare all’attuale gestione societaria, di avere un quadro imformativo completo”. E’ questo in sintesi (la lettera completa in ...