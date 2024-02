Jesi / Tennis mania, effetto Janik Sinner

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Anche ae Vallesina crescono e aumentano le iscrizioni nelle scuole. Non solo giovani: anche chi aveva riposto la racchetta in soffitta ha già pensato di impugnarla di nuovo, 23 febbraio 2024 – L’è arrivato anche ae nelle scuoledella città e della Vallesina, da Moie a Chiaravalle, i successi del campione nazionale in Coppa Davis e poi agli Australian Open e a Rotterdam, ha già avuto un impatto importante in grado di coinvolgere nuovi appassionati. I calcoli veri e propri si faranno asicuramente a Giugno al termine dell’anno scolastico con i nuovi corsi che verranno proposti ma già l’interesse e le richieste, anche e solo come curiosità, non sono mancate. Ne abbiamo avuto testimonianza diretta e Massimiliano Albarella, ...