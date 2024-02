Jasmine Paolini in finale nel WTA 1000 di Dubai | entra in top-20 Il nuovo ranking da lunedì

Tennis: super Jasmine Paolini, è in finale a Dubai

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è innel WTAdi. Senza alcun dubbio il miglior risultato della sua carriera, solamente poche settimane dopo gli ottavi diagli Australian Open. E ildella numero uno d’Italia si fa sempre più interessante. Con questo successoè virtualmente n°16 della classifica WTA e per la prima volta tra le prime 20 giocatrici del mondo. Con un eventuale successo domani inci sarebbe addirittura l’ingresso in top-15, alla posizione n°14. Ma l’allieva di Renzo Furlan vola anche nella ‘Race’, ovvero la classifica che conta solo i punti conquistati nell’anno solare e valevole per la corsa alle WTA Finals. Lì,è ancora più su, un n°8 che provoca forse anche un po’ ...

