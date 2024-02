Jasmine Paolini in finale al master 1000 di Dubai | quinta italiana nella storia

Tennis, Jasmine Paolini a Dubai cerca la prima finale di un Wta 1000: chi è la 28enne azzurra che può entrare…

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 –accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo diSorana Cirstea e centra la sua primain unmille oltre al suo best ranking (da lunedì sarà 16 Wta). E’ laa spingersi all’ultimo atto dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi (vincitrice di Montral 2021) Cosìnel torneo da 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, oggi ancora numero 26 del mondo, si è imposta in semisulla rumena Sorana Cirstea, 22 Wta, in due set con il punteggio di 6-2 7-6(6), maturato in un'ora e 57 minuti di gioco. "Il momento migliore della mia carriera” "Ho vissuto un ...