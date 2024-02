Jasmine Paolini entra in top10 nel ranking WTA Race! L’azzurra sogna in grande e può salire ancora…

Jasmine Paolini da sogno, vola in finale! Batte Sorana Cirstea 6-2 7-6 (6) e sarà la nuova numero 16 del ranking WTA

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ta di forza nella top-10 della WTA Race, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso e che promuove le migliori otto giocatrici alle WTA Finals che concludono l’annata agonistica. La tennista italiana ha guadagnato 35 punti in United Cup (sconfisse la tedesca Angelique Kerber), 1 punto per il primo turno al WTA 500 di Adelaide (ko contro la spagnola Cristina Bucsa), 240 punti per gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open (si dovette inchinare al cospetto della russa Anna Kalinskaya), 1 punti per lo stop iniziale al WTA 500 di Linz (contro la britannica Katie Boulter) e 10 punti per la sconfitta all’esordio al WTA 1000 di Doha (contro la statunitense Emma Navarro). La finale raggiunta al WTA 1000 di Dubai le ha permesso di mettere le ...

