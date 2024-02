Jasmine Paolini è la quinta italiana in finale in un 1000 | i precedenti

Jasmine Paolini in finale al master 1000 di Dubai: quinta italiana nella storia

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sta vivendo una settimana da sogno negli Emirati Arabi Uniti, con la possibilità di giocare domani ladel WTAdi Dubai 2024. Il successo odierno in semisulla rumena Sorana Cirstea per 6-2 7-6 ha regalato all’azzurra il miglior risultato della carriera, oltre alla certezza di entrare tra le prime 20 al mondo con il suo nuovo best ranking. La 28enne toscana, mai così avanti in un torneo così prestigioso, se la vedrà nell’atto conclusivo con la sorprendente qualificata russa Anna Kalinskaya in un remake dell’ottavo didegli ultimi Australian Open (perso dalla nostra portacolori in due set).diventa così latennistadi sempre a disputare lain un ...

Clamoroso colpo di scena al Wta 1000 di Dubai . La tennista Kalinskaya ha battuto la numero 1 del mondo Iga Swiatek per raggiungere in finale la tennista ... (ilnapolista)

Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana in finale a Dubai: età, origini, carriera. «Io numero 16 al mondo Non posso crederci»: Prima finale in carriera in un torneo WTA 1000. Il venerdì di Jasmine Paolini è da incorniciare. La tennista italiana di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio sulla rumena ... ilmessaggero

WTA di Dubai, Jasmine Paolini scrive la storia: conquista la prima finale della carriera: Dubai, 23 febbraio 2024 – E’ una grande competizione, quella che sta svolgendo Jasmine Paolini a Dubai. La tennista azzurra, dopo aver superato ed eliminato, in ordine, Beatriz Haddad Maia, Leylah ... ilfaroonline

Jasmine Paolini vola in finale: L'atleta toscana Jasmine Paolini si impone sulla tennista romena Sorana Cirstea e vola in finale al torneo di Dubai. Per la Paolini, classe 1996, si tratta della prima volta in carriera nell'ultimo at ... rainews