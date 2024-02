Jakub Mensik è il vostro prossimo tennista preferito

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due anni faperse la finale degli Australian Open juniores. Aveva poco più di 16 anni. un fisico ancora da ragazzo, un gioco in costruzione. Eppure già a quell'età si chiedeva tra sé e sé: sarò mai all'altezza dei grandi? Solo qualche mese più tardi, a settebre, Carlitos Alcaraz avrebbe alzato il suo primo titolo della slam, agli Us Open. A poco più di 18 anni. Per cui c'era già qualcuno pronto ad alzare l'asticella con tutto quel che comporta in termini di ansie e aspettative. Ebbene a due anni di distanza ilceco, che dopo quella finale veleggiava intorno alla posizione numero 420, entrerà per la prima volta tra i primi 100 giocatori del mondo. Il più giovane dei cento. Non è casuale. Perché è da tempo che gli appassionati di tennis si sono segnati il suo nome. Lo scorso anno a Flushing Meadows è partito dalle ...