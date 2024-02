Italiani formichine, aumenta il peso di Bot e Btp

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Glisono rimasti un popolo di, malgrado il macigno dell’inflazione. La ricchezza complessiva delle famiglie che abitano lungo lo Stivale ha raggiunto il picco di 5.216 miliardi lo scorso anno, quasi 80 miliardi in più rispetto a dicembre 2022. Ed è boom di Bot e Btp., quindi, la quota di debito pubblico in mano ai privati, un ottimo viatico quindi per l’arrivo sul mercato della terza rata del Btp Valore e un passo avanti nel piano elaborato dal ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti per ridurre la vulnerabilità del nostro Paese ad eventuali attacchi speculativi sullo spread ora che è tornato in vigore il Patto di Stabilità. Ora i privati hanno il 13,5% di titoli di Stato in circolazione, gli stranieri il 27 percento. Fonte: Fabi Resta però ancora elevato ildel contante che ...