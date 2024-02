Italia Bosnia | nuova data per il test Europeo

Italia-Bosnia, cambio di programma: nuova data per il test pre Europeo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cambia il programma prima della partenza per l’in Germania per l’, la sfida con laè stata posticipata Cambia il programma prima della partenza per l’in Germania per l’, la sfida con laè stata posticipata. Come riportato dalla FIGC, infatti, la Nazionale del Ct Spalletti giocherà il 9 giugno e non più l’8 come era previsto in origine. Un giorno prima della partenza per gli Europei prevista per il 10 dello stesso mese.