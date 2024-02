Israele | “Uccisi con cecchini e velivoli teleguidati oltre 10 terroristi Hamas a Gaza”

Israele-Hamas, il punto su guerra e negoziati: ultime news oggi 23 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso10 “” durante operazioni in corso nel quartiere Zeitoun diCity, precisando di aver eliminato i miliziani dicon “il fuoco deie per mezzo died elicotteri da combattimento”. Ha inaffermato di aver localizzato tunnel e depositi di armi dinella zona. L’esercito israeliano ha aggiunto di aver ucciso più di 10 combattenti dinella parte occidentale di Khan Younis. L’Idf ha incomunicato che un “velivolo sospetto”, entrato nello spazio aereo israeliano dal Libano, è stato intercettato con successo dalle difese aeree. Allarmi di sospetta infiltrazione di droni ...

Delegazione Hamas guidata da Haniyeh lascia l'Egitto dopo 3 giorni di colloqui. Biden: " Hamas non rappresenta i palestinesi, anche loro soffrono per il ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso oltre 10 “ terroristi ” durante operazioni in corso nel quartiere Zeitoun di Gaza City, ... (periodicodaily)

Guerra Israele–Hamas, Abu Mazen a comunità internazionale: “Fermare genocidio”. LIVE: "Israele continua a negare gli inalienabili diritti della nazione ... L’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso oltre 10 “terroristi” durante operazioni in corso nel quartiere Zeitoun di Gaza ... tg24.sky

Israele-Gaza, piano Netanyahu per dopo Hamas: "Funzionari locali e chiusura Unrwa": Il documento, una pagina diffusa nella notte, è - sintetizza il Times of Israel - una sorta di riepilogo dei principi rimarcati da Netanyahu dall'inizio del conflitto dopo l'attacco del 7 ottobre in ... adnkronos

Gaza, intesa sugli ostaggi a un passo: Dal Libano, Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele e colpito un'abitazione. Per eliminare un capo del gruppo, un attacco attribuito a Israele ha ucciso a Damasco, in Siria, tre persone. ilgiornale