Israele | nel piano per il dopoguerra Netanyahu punta anche alla distruzione di Hamas Anp | è destinato al fallimento

Il piano di Netanyahu per il dopoguerra: a Gaza funzionari locali e chiusura dell'Unrwa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una Striscia di Gaza smilitarizzata, la cui sicurezza sarà garantita dae dove l’Unrwa non esiste. E’ ildel primo ministro israeliano Benjaminper «il giorno dopo» il conflitto contenuto in un documento, presentato ieri sera al gabinetto di guerra per l’approvazione e pubblicato oggi dall’ufficio del premier.ha ricordato gli obiettivi a breve termine:...