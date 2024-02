Israele | nel piano per il dopoguerra Netanyahu punta alla distruzione di Hamas Sale a 29 514 morti il bilancio delle vittime a Gaza

Hamas: progressi nei negoziati. Il piano di Netanyahu. Autorità palestinese: destinato a fallimento - Anp: piano Netanyahu su Gaza è destinato al fallimento

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una Striscia dismilitarizzata, la cui sicurezza sarà garantita dae dove l’Unrwa non esiste. E’ ildel primo ministro israeliano Benjaminper «il giorno dopo» il conflitto contenuto in un documento, presentato ieri sera al gabinetto di guerra per l’approvazione e pubblicato oggi dall’ufficio del premier. Intanto, il ministro della Sanità diha annunciato...

Israele ha distrutto anche la casa di Yasser Arafat a Gaza City: Nel corso del ventennio successivo ... Accusato di finanziare il terrorismo in Israele, mentre l’ascesa di Hamas erodeva il suo consenso, Arafat trascorse gli ultimi due anni della sua vita confinato ... fanpage

Israele: Il pasticcio della strana missione a Gaza (vicina ad Hamas) che il Vicariato di Roma ha dovuto stoppare in extremis: Nelle settimane scorse si era congratulato con Ghali per le parole pronunciate nel corso del Festival di Sanremo. «Applaudiamo Ghali per la sua posizione a favore dei palestinesi e per le sue parole ... ilmessaggero

Netanyahu svela il piano post-guerra: dalla smilitarizzazione allo smantellamento di Hamas e Unrwa: Il documento formale presentato da Netanyahu su Gaza: ecco cosa prevede il piano del governo israeliano per la Striscia ... unita