Iscrizioni asili nido, open day a Fiumicino: data, orari e info

24 febbraio 2024 – Si avvisano i cittadini che sabato 24 febbraio dalle ore 10 alle ore 17, si terrà l'open day per i nidi d'infanzia comunali della città di Fiumicino. Il prof. Roberto Tasciotti invita i genitori interessati alle iscrizioni ai nidi dell'infanzia a visitare i nidi come scritto nella locandina: "Sarà una importante occasione per conoscere gli aspetti metodologici, le attività e conoscere il contesto ambientale. Stiamo lavorando per far sì che da settembre, nel progetto 0-6 anni, creeremo un modello sempre più adatto alle necessità psicopedagogiche dei bambini".

