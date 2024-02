Investita da un’auto sulle strisce pedonali | donna ferita in via Broseta

Via Broseta, donna investita sulle strisce

(Di venerdì 23 febbraio 2024) BERGAMO. L’incidente è avvenuto poco lontano dall’incrocio con via IV novembre venerdì 23 febbraio verso le 14.45. La 39enne è stata sbalzata per una decina di metri. Cosciente, è stata portata in ambulanza al «Papa Giovanni».