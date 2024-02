“Intestare il campo dell’Arenella a vittima di mafia” | La Vardera sfida Lagalla in diretta TV

Napoli, sequestrati beni alla camorra per oltre 800 mila euro. Sigilli per un noto bar

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “La città di Palermo non può avere zone d’ombra così marcate: il sindaco intesti ildi proprietà del Comune, che si trova nella zona, che porta il nome dei Lo Cicero ad unadi. Struttura che in questo momento sarebbe ‘in regime di occupazione’ proprio dalla nipote del boss Lo Cicero”. Lo ha detto il deputato regionale di Sud chiama nord Ismaele La, vicepresidente della Commissione antidell’Ars, ospite della trasmissione Piazza pulita, andata in onda ieri su La7. “Il 23 marzo 2023 ho mandato una nota ai suoi uffici e lui che fa? Dice di non sapere nulla – afferma La– mi chiedo a cosa serve allora fare segnalazioni, mandare pec e cercare di migliorare le cose se poi chi ha il potere di farlo neanche legge le ...