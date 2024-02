Intervento chirurgico non riuscito, sfera sessuale compromessa: la moglie risarcita di 80mila euro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Spezia, 23 febbraio 2024 – L’non èe l’Asl 5 è stata condannata a risarcire non soltanto il paziente ma anche la. Nel delicatoinfatti l’uomo si è visto compromettere gravemente e irrimediabilmente la propria funzionalità erettile a causa delle lesioni riportate dall’errore, andando quindi a penalizzare fortemente lafamigliare e delle abitudini affettive della coppia di cinquantenni residenti in Val di Magra. Il giudice del tribunale della Spezia ha quindi accolto la tesi presentata dall’avvocato Jacopo Alberghi, difensore della donna che ha ottenuto un risarcimento di 80 milacome danno esistenziale. Quindi non soltanto il marito è stato risarcito ...