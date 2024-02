Inter | una difesa di ferro E Sommer sorride ai suoi

“Come quelle porte di Star Trek”. Numeri clamorosi per la difesa dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’di Simone Inzaghi pronta a fare il viaggio fino in Puglia per sfidare il Lecce. Adesso la grande occasione per continuare la fuga scudetto. E i numeri parlano nerazzurro, grazie a unadicomandata da Yann. AVANTI – L’continua la sua striscia positiva e arriva al doppio impegno con le vele spiegate. L’obiettivo dichiarato è la seconda stella e il ventesimo scudetto. Dall’altro lato però, come lo scorso anno, resta ghiotta l’idea di continuare e proseguire la strada in Champions League. I nerazzurri, sotto i diktat di Simone Inzaghi, hanno creato una corazzata che difficilmente – nelle ultime uscite – è stata scheggiata. L’ultima squadra ad averci provato è stato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il tutto senza successo, con la...