Inter | Sommer ha la febbre | per Lecce è pronto Audero

Inter, Sommer ha una leggera febbre: se non recupera, per Lecce è pronto Audero

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'Inter rischia di dover fare a meno del proprio portiere titolare Yann Sommer per la trasferta del Via del Mare di Lecce, prevista per...

L’ Inter di Simone Inzaghi pronta a fare il viaggio fino in Puglia per sfidare il Lecce. Adesso la grande occasione per continuare la fuga scudetto. E i numeri ... (inter-news)

La Serie A Torna in campo per la 26ª giornata di campionato, la settima nel girone di ritorno. Si parte già dal venerdì con... (calciomercato)

L'Inter rischia di dover fare a meno del proprio portiere titolare Yann Sommer per la trasferta del Via del Mare di Lecce, prevista per domenica alle 18. Sindrome influenzale per il portiere svizzero

Inter, Sommer ha una leggera febbre: se non recupera, per Lecce è pronto Audero: Venerdì 23 febbraio Sommer non si è allenato a causa di una leggera sindrome ... ma è stato titolare in Benfica-Inter 3-3 e Inter-Bologna 1-2 in Coppa Italia (ko arrivato ai supplementari) ... sport.sky