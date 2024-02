Inter | per gli ultimi tre mesi decisivi parafrasando Inzaghi ti servono due rientri decisivi!

Milan e Inter a rapporto da Sala per San Siro e la proposta di ristrutturazione di Webuild: cosa hanno risposto i club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Simoneal lavoro per preparare il mese di febbraio e glidue match. A lavoro anche gli infortunati – come Francesco Acerbi – che hanno messo nel mirino metà marzo per rientrare in campo. LAVORO – Con l’andata di Champions League alle spalle, l’si prepara a vivere i duepiù complicati dell’anno. Come spiegato anche da Simone, idi marzo e aprile sono fondamentali per definire al meglio gli obiettivi di fine stagione. Proprio per questo sarà fondamentale avere tutti a disposizione e nel massimo della forma. Ancor di più se la Champions League dovesse continuare, l’organico a pieno regimo sarà il plus aggiuntivo per continuare a giocare senza farsi troppi problemi. Il tecnico piacentino spera presto di svuotare l’infermeria: Juan Cuadrado rientrerà ...