Inter | Calhanoglu | “Anche al Milan ho fatto il regista | ma non ero pronto”

Inter, Calhanoglu: "I miei gol unici. Sono tra i primi cinque registi al mondo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)vistato a Dazn, Hakan, centrocampista dell'ed ex giocatore del, ha parlato del suo ruolo in campo

MotoGP Bagnaia a ruota libera su Marquez, Martin, Bastianini e il futuro: "Io penso solo a spingere": Ciak, si gira: il protagonista è Mkhitaryan e i temi sono molti. Dalla lotta scudetto con la Juve alla sua crescita con l’Inter e il futuro a temi ... Anche ieri sera, dopo la vittoria in rimonta con ... sport.virgilio

Calhanoglu al top, l’Inter fissa il prezzo: annuncio in diretta: Calhanoglu ha alzato il proprio livello e ora è al top in Europa nel suo ruolo, l’Inter fissa il prezzo e individua l’erede: l’annuncio In estate Marcelo Brozovic ha lasciato l’Inter per andare a ... calciomercato

Opta Power Rankings, l'Inter scala la classifica: ora è seconda dietro al Man. City, superato il Real Madrid: L'Inter è seconda solo al Manchester City nel mondo, secondo l'Opta Power Rankings. La squadra di Simone Inzaghi, vice campione d'Europa nella passata stagione proprio dopo aver perso la finale di ... fcinternews