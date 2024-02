Inter-Atalanta | rinvio sempre più plausibile | un indizio dallo Sporting!

Inter-Atalanta a rischio rinvio: cosa sta succedendo

(Di venerdì 23 febbraio 2024), recupero della 21ª giornata di Serie A rischia di saltare a causa della sfida d’Europa League contro lo Sporting. Dal campionato portoghese potrebbe arrivare un. VALUTAZIONI –sembra destinata a restare una sfida sospesa. Il match, valido per la ventunesima giornata di Serie A, mai disputato e rinviato alla prossima settimana potrebbe slittare ancora. Il motivo risiede nel complicato calendario della squadra di Gian Piero Gasperini dopo l’esito dei sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. Sporting CP-è prevista martedì 5 marzo, motivo per cui almeno una delle due sfide (controe Bologna) di campionato precedenti della Dea dovranno essere spostate. Intanto unsulla possibilità che ...

