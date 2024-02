Inter-Atalanta al sicuro? Cambio di data in Europa League | la decisione UEFA

Inter-Atalanta a rischio rinvio: cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sembra arrivato il verdetto per. La scelta arriva direttamente dalla, che viene incontro al campionato italiano, cambiando ladell’impegno dei bergamaschi in. PROGRAMMA –non dovrebbe subire ulteriori cambiamenti. Ladella sfida valida per il recupero della ventunesima giornata di Serie A sembra poter restare quella del 28 febbraio. Come spiega la nota pubblicata dal club bergamasco, infatti, laha deciso di cambiare il giorno della sfida difrae Sporting CP. Questo il comunicato del club allenato da Gian Piero Gasperini: «Saranno i portoghesi dello Sporting Clube de Portugal gli ...