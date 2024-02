Inter-Atalanta a rischio A Lecce chance Audero | Inter Chat LIVE

NEWS Fc Internazionale DIRETTA: SommerTime non si è allenato, recupero con Atalanta BC a rischio rinvio, E...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. I sorteggi di Europa League non fanno presagire nulla di buono per il calendario di Serie A., prevista mercoledì prossimo per il recupero della 21ª giornata di campionato, potrebbe slittare di nuovo. Intanto si pensa alla ...