Innovit, programmi di accelerazione per Pmi italiane nella Silicon Valley - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Italian Culture and Innovation Hub), il Centro di Innovazione Italiano di San Francisco promosso dal Ministero degli Affari Esteri, ha pubblicato le nuove “Call for Application” per i prossimidedicati alle PMI. Il Centro si propone di accelerare lo sviluppo internazionale delle imprese, garantendo loro una presenza stabile. In particolare, sono disponibili iSMEs Traction che si rivolgono alle PMIoperanti in settori ad alta intensità di ricerca e innovazione. Questi, della durata di 4 settimane (di cui 3 online e 1 a San Francisco), sono mirati a iniziative interessate ad avviare e consolidare attività di innovazione e internazionalizzazione negli USA. ...