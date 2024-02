INNO ALLA NATURA

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Anche portando dei cappottoni da uomo voglio che la donna resti la Donna", dice Giorgio Armani che ieri ha presentato l’Emporio Armani per l’inverno 2024-2025 sotto una poetica nevicata in passerella con le modelle vestite da sera e di cielo stellato che sorridono sotto l’ombrello. Sì, anche stavolta il grande stilista ha detto alle sue modelle di sfilare sorridendo, delicate e perfette, forse per alleggerire questi tempi cupi che viviamo. E anche l’amato color nero brilla e si accende. "Ho voluto essere coerente col mio credo, con vestiti che si mettono, smembrando lo show, pur con qualche concessione allo spettacolo, in questa collezione Emporio mi sembra tutto sia concreto e per tutte le età della donna". Vero, verissimo, anche se la vena romantica domina dal giornonotte, dai tailleur dolcemente maschili agli abiti da sera in velluto, tessuto che è la ...